Lâ€™arbitro Giovannetti dalla Serie A alla corsia contro il coronavirus

L’arbitro Giovannetti dalla Serie A alla corsia contro il coronavirus

L’arbitro Giovannetti dalla Serie A alla corsia contro il coronavirus Il 29enne fischietto di Serie A è specializzando in Medicina e lavora a Bari nel reparto contro il Covid-19: “Mai farci prendere dal panico: per i pazienti, e per noi stessi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 22 Aprile 2020.

L’arbitro Giovannetti dalla Serie A alla corsia contro il coronavirus

Il 29enne fischietto di Serie A è specializzando in Medicina e lavora a Bari nel reparto contro il Covid-19: “Mai farci prendere dal panico: per i pazienti, e per noi stessi”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA