Melissa: FdI partecipa al tavolo convocato dal Sindaco e propone un Bonus Università 150 euro per il rientro degli studenti

Lettera Aperta: Domenico Garrubba, Presidente Circolo FDI, F. Nigro – Melissa

Melissa,

mercoledì 22 Aprile 2020.

Carissimi concittadini, comunichiamo che nelle prossime ore, risponderemo positivamente all’ invito pervenuto e siederemo al tavolo tecnico istituzionale allargato, convocato per mercoledì 22 Aprile dal Sindaco del Comune di Melissa, insieme alle altre forze politiche, sociali ed associative. Formularemo le nostre proposte che suggeriamo di mettere in campo, nei prossimi mesi, per superare questa emergenza epidemiologica che sta coinvolgendo l’ intera umanita’. Siamo dell’ avviso che nei momenti difficili gli uomini di buon senso, debbano stringersi attorno alle Istituzioni e con esse collaborare per dare risposte ai cittadini che rappresentano. Apprezziamo pertanto il clima che si sta creando nel nostro Comune e non ci tiriamo indietro, anzi cercheremo di fare la nostra parte.

Tra le iniziative e misure che sottoporremo all’attenzioni degli interlocutori, ne anticipiamo una che rappresenta a nostro avviso, una misura urgente e di grande valore umano. Anticipiamo che sarà nostra premura sollecitare i nostri rappresentanti Istituzionali in Regione, affinché si adoperino velocemente, nella massima sicurezza, per permettere ai nostri giovani studenti universitari che vivono fuori sede di poter far rientro nel proprio paese, naturalmente rispettando tutte le precauzioni opportune ed indispensabili.

Per questi nostri giovani che stanno vivendo giorni di estrema difficoltà , lontano dai propri affetti con esborsi economici a vuoto, intendiamo avanzare la proposta, di istituire un bonus una tantum, pari ad 150,00 euro per la copertura delle spese di viaggio e trasferimento che saranno affrontate. Le risorse sono disponibili nel bilancio Comunale, abbiamo individuato anche i capitoli di entrata a cui attingere. Sicuramente non una grande somma, ma un bonus dal valore anche simbolico di vicinanza a questi nostri ragazzi, orgoglio dell’ intera Comunità , che hanno rispettato le indicazioni date e che saranno la classe dirigente e professionale del futuro. Al suddetto tavolo illustrereremo nei dettagli come rendere operativa la suddetta proposta.

Evidenziamo anche la nostra condivisione in merito alle proposte avanzate dal Circolo del P. D. Locale sulle misure riguardanti i tributi Comunali, ed anche in merito alle misure protettive individuali, per affrontare con maggiore sicurezza la famigerata fase 2.

In merito ai sistemi di prevenzione e sicurezza, aggiungiamo di essere in contatto con amministratori di altri Comuni Calabresi, per esportare misure che in questi Comuni si stanno già predisponendo, quali ad esempio i test epidemiologici.

Ci corre sottolineare anche con positività l’ autorizzazione data dalla Regione Calabria all’ Asp di Crotone, per poter effettuare i tamponi in loco. Auspichiamo che i macchinari occorrenti arriveranno con la massima celerita’. Altre misure in termine di sostegno economico e sociale, da informazioni in nostro possesso, sono già al vaglio e saranno avanzate anche dai consiglieri di Minoranza, ai quali rinnoviamo il pieno sostegno per lo spirito costruttivo con il quale si stanno adoperando, in questa delicata e difficile fase.

