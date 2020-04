Occhio all’eccesso di regole per la fase 2

La regolazione del lockdown è stata relativamente facile. Anche se si è dovuto far ricorso a divieti mai visti in tempo di pace su scala nazionale si è trattato di imporre poche norme, chiare e generali, per quanto tagliate con l’accetta (e con molte autocertificazioni). Il mezzo lockdown, quello ch continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

mercoledì 22 Aprile 2020.

