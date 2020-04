Riaprire il Lazio

Roma. Come ripartire, questo è il problema. Al di là e nel rispetto dell’ormai vicina presentazione ufficiale di una road map nazionale, infatti, le regioni cercano di prevenire le difficoltà e, in base alla situazione locale, attrezzarsi per l’attesa fase due. E i dati fanno la differenza: il Lazio continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

mercoledì 22 Aprile 2020.

Roma. Come ripartire, questo è il problema. Al di là e nel rispetto dell’ormai vicina presentazione ufficiale di una road map nazionale, infatti, le regioni cercano di prevenire le difficoltà e, in base alla situazione locale, attrezzarsi per l’attesa fase due. E i dati fanno la differenza: il Lazio

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA