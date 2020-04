Ritornano anche quest’anno le piantine di rosa di Santa Rita – Cirò Marina

Anche quest’anno come di consuetudine ritornano per Maggio le piantine di “Rose di Santa Rita”!

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 22 Aprile 2020.

Purtroppo a causa della situazione generale, secondo le nuove disposizioni, la Pia Unione Santa Rita di Cirò Marina non potrĂ scendere in piazza come avviene ogni anno, ma le rose saranno consegnate solo su prenotazione. Inoltre, arriveranno un numero molto limitato di piantine, quindi chiunque abbia il piacere di sostenere come ogni anno il Monastero di Santa Rita attraverso la Fondazione, dovrĂ prenotare la propria piantina sulla nostra pagina Facebook “Pia Unione Primaria Santa Rita – Cirò Marina” (oppure ai responsabili Angela Colucci e Niki Defranco). Tutti coloro i quali non vorranno ricevere la piantina di rose, ma vorranno fare la donazione spontanea come ogni anno, riceveranno un oggettino e la preghiera a Santa Rita messi a disposizione della PUP Santa Rita di Cirò Marina. La donazione si potrĂ fare tramite bonifico o tramite contatto sulla pagina Facebook. La Fondazione Santa Rita da Cascia che sosteniamo, affianca la realizzazione di progetti sociali senza scopo di lucro e le opere di CaritĂ del Monastero di Santa Rita da Cascia. Crede in uno sviluppo umano e sociale fondato sul dialogo, così come Santa Rita ci insegna. Questo è ciò che desideriamo vedere nel futuro e, per riuscirci, la nostra missione sarĂ sostenere progetti aderenti ai bisogni di chi è piĂą debole, favorendo la riduzione delle diseguaglianze sociali con la partecipazione responsabile e costruttiva di tutti gli attori coinvolti. A Dio nulla è impossibile, e grazie anche all’esempio di Santa Rita, ognuno di noi può agire per essere un petalo di questo fiore di caritĂ . La Pia Unione Primaria Santa Rita di Cirò Marina ringrazia tutti coloro che parteciperanno alla raccolta fondi per la Fondazione, e ricorda inoltre che le iscrizioni alla nostra associazione (che fa riferimento a Cascia)sono sempre aperte!

Nicodemo Defranco

