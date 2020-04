Rugby, MbandĂ : “Ho fatto fino a 17 ore di volontariato per il virus”

mercoledì 22 Aprile 2020.

Rugby, Mbandà: “Ho fatto fino a 17 ore di volontariato per il virus”

In diretta Instagram col nostro Simone Battaggia, il flanker delle Zebre e della nazionale italiana, ha raccontato la sua esperienza da volontario per la Croce Gialla di Parma.



