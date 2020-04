Come Tom Hanks, il lockdown di tre argentini all’aeroporto di Francoforte: “Dormiamo per terra”

La Redazione24

,

giovedì 23 Aprile 2020.

Come Tom Hanks, il lockdown di tre argentini all’aeroporto di Francoforte: “Dormiamo per terra”

Guanca, Vittor e Gil giocano in Arabia, sono in transito in Germania e non riescono a rientrare a Buenos Aires: “Abbiamo bussato a tutte le porte, è una vergogna”



