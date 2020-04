“Debito perpetuo” è difficile da digerire. Ma l’Ue va verso un accordo complicato

Bruxelles. I leader dell’Unione europea oggi troveranno un accordo di principio sulla necessità di lanciare un Fondo per la ripresa dopo la grande depressione del coronavirus, dando mandato alla Commissione di Ursula von der Leyen di presentare proposte concrete su come costruirlo, come finanziarlo continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

giovedì 23 Aprile 2020.

Bruxelles. I leader dell’Unione europea oggi troveranno un accordo di principio sulla necessità di lanciare un Fondo per la ripresa dopo la grande depressione del coronavirus, dando mandato alla Commissione di Ursula von der Leyen di presentare proposte concrete su come costruirlo, come finanziarlo

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA