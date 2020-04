Fiammate di spread e attesa dei mercati

Sui mercati europei si è diffuso un certo ottimismo in attesa del Consiglio di oggi che dovrebbe dare il via al pacchetto per combattere le conseguenze economiche della crisi da Covid-19. Per gli investitori, infatti, le probabilità si stanno spostando su una risposta politica convincente dell’Europ continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

giovedì 23 Aprile 2020.

