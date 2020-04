Le società : “Diteci quando si gioca”. Ma Spadafora prende altro tempo

giovedì 23 Aprile 2020.

Le società: “Diteci quando si gioca”. Ma Spadafora prende altro tempo

I club chiedono certezze sulla ripartenza del torneo. Il ministro indica il 4 maggio per la ripresa individuale, ma per il campionato al momento non ci sono date



