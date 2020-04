L’economia che è già al lavoro. Ma è troppo poco

La fase 2 si avvicina ma già oggi l’industria in Lombardia ha iniziato a macinare. Infatti sono aperte circa il 50 per cento delle imprese, con un buco nero che riguarda categorie strategiche come il design. Secondo i dati raccolti da Confindustria all’inizio di aprile in Lombardia il settore dell’i continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

giovedì 23 Aprile 2020.

La fase 2 si avvicina ma già oggi l’industria in Lombardia ha iniziato a macinare. Infatti sono aperte circa il 50 per cento delle imprese, con un buco nero che riguarda categorie strategiche come il design. Secondo i dati raccolti da Confindustria all’inizio di aprile in Lombardia il settore dell’i

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA