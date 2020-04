Ospedale Cariati: Al via azioni legali per riapertura, esposti a Corte dei conti e Corte europea diritti uomo

Ad assumere e motivare le due iniziative è L’Alternativa che al proprio pool di avvocati, messisi a disposizione del Movimento e della causa

Cariati,

giovedì 23 Aprile 2020.

Questione riapertura Ospedale di Cariati, una diffida da inviare a tutti gli enti competenti perché si proceda all’immediata realizzazione della prevista Casa della Salute; un esposto sia all’autorità giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali reati sia alla Corte dei Conti per la verifica di eventuale danno erariale causato dal mancato utilizzo dei circa 10 milioni di euro stanziati nel 2013; infine, un provvedimento d’urgenza per la riapertura della struttura del Vittorio Cosentino, chiusa dieci anni fa, venute ormai meno tutte le condizioni indicate nella stesura ed attuazione del famigerato e fallimentare Piano di Rientro del 2010.

Ad assumere e motivare le due

iniziative è L’Alternativa che al proprio pool di avvocati, messisi a

disposizione del Movimento e della causa, ha anche chiesto di verificare

l’esistenza di presupposti per impugnare l’atto che ha portato alla chiusura

dell’Ospedale cariatese e degli altri, non essendosi mai realizzata alcuna delle

condizioni più importanti previste e propagandate ad ogni stagione elettorale,

come ad esempio la costruzione del nuovo Ospedale della Sibaritide e, in

subordine, della Casa Della Salute, oltre ovviamente al mancato rafforzamento

dell’intera rete sanitaria territoriale esistente.

A darne notizia è Filomena Greco

ribadendo la determinazione, largamente condivisa con tutto il territorio, di

arrivare se necessario e se ne ricorrano i presupposti anche alla Corte Europea

dei Diritti dell’Uomo (CEDU) a Strasburgo; perché – scandisce – è arrivato il

momento di mettere un punto definitivo a questa vicenda che tanto contrasto ha

portato e continua a portare sul nostro territorio.

Con una consapevolezza che

rappresenta adesso un punto di non ritorno: atteso che con la rappresentanza politica

non si è riusciti e non si riesce ad ottenere attenzione e risultati, ci

rivolgiamo alla magistratura, per il riconoscimento del fondamentale e

costituzionale diritto alla salute di oltre 100 mila nostri concittadini.

In questa cornice L’Alternativa

chiede pubblicamente al Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, nel suo

ruolo di presidente pro-tempore dell’organismo in questione, la convocazione

urgente della conferenza dei sindaci della provincia di Cosenza, con all’ordine

del giorno la riapertura degli ospedali ingiustamente chiusi,alla presenza dei

consiglieri regionali e dei parlamentari della provincia di Cosenza nonché

della presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

In quella occasione – chiarisce

la Greco – richiederemo a tutti i rappresentanti politici ed istituzionali di

esprimersi definitivamente e con massima trasparenza, senza ricorso al

politichese, sulla necessità di riapertura dell’Ospedale di Cariati e degli

altri che hanno subito la stessa sorte, la cui essenzialità territoriale –

aggiunge – è stata confermata, qualora ve ne fosse mai stato bisogno, dalla

constatazione divenuta innegabile in questa tristissima emergenza Covid-19 del

plateale fallimento del sistema sanitario nazionale, depotenziato e gravemente

smantellato dalle scellerate politiche nazionali dei tagli lineari degli ultimi

30 anni.

Infine, preso atto della situazione

molto pregiudizievole che sembra delinearsi nell’Ospedale Spoke di Corigliano-Rossano

e che – prosegue L’Alternativa – incide negativamente sul diritto alla salute

di tutti i cittadini di una vasta aerea ribadiamo a chi di competenza che la

popolazione non tollererà ulteriori paventati scippi di reparti e di

professionisti.

Non è possibile, infatti, che –

conclude la Greco – per poter avere una struttura per l’emergenza Covid-19

debbano essere chiusi altri reparti come quello di cardiologia senza nessuna

condivisione e comunicazione agli altri attori istituzionali del territorio ed alle

stesse comunità locali servite dallo Spoke.

