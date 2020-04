Presentato agli Ordini e Collegi Professionali l’avvio della Piattaforma CalabriaSUE

Lo rende noto l’Ufficio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 23 Aprile 2020.

Domenica Catalfamo

I presidenti di tutti gli

Ordini e Collegi Professionali tecnici della Regione Calabria si sono

dati appuntamento telematico con l’assessore regionale alle

Infrastrutture e Lavori Pubblici Domenica Catalfamo per conoscere la

piattaforma telematica CalabriaSUE.

La piattaforma, rivolta a Comuni, Enti interessati ai procedimenti

edilizi, cittadini ed imprese e ai loro tecnici di supporto, ha la

finalitĂ di semplificare, uniformare e digitalizzare le procedure

amministrative inerenti all’attività di edilizia privata non produttiva e

promuovere l’attivazione dello Sportello unico per l’edilizia presso i

Comuni. La piattaforma CalabriaSUE, attualmente in avanzato stato di

realizzazione, sarĂ rilasciata ed entrerĂ pienamente in funzione nei

prossimi mesi; attualmente è in corso la raccolta delle adesioni da

parte dei Comuni.

Gli Ordini si sono mostrati, dal canto loro, molto collaborativi e hanno

evidenziato la necessitĂ di favorire la digitalizzazione dei

procedimenti amministrativi, a favore principalmente dei cittadini.

“E’ fondamentale, per la buona riuscita del processo – ha detto

l’assessore Catalfamo – il coinvolgimento degli Ordini Professionali,

chiamati a svolgere un ruolo attivo, propositivo e partecipe in tutte le

scelte che saranno effettuate dall’amministrazione regionale”.

A questo incontro, ne seguiranno altri nel corso dei quali saranno

illustrate le specifiche tecniche della piattaforma a tutti i referenti

dei diversi Ordini e Collegi professionali che contribuiranno a

veicolare l’utilizzo della piattaforma. La formazione sarà fornita a

titolo gratuito dalla Regione ai Comuni al fine di adempiere a quanto

disposto dal Testo Unico per l’Edilizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA