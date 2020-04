Shade: “Quella volta che ho marcato CR7: stavo per vomitare…”

giovedì 23 Aprile 2020.

Shade: "Quella volta che ho marcato CR7: stavo per vomitare…"

In diretta Instagram con la nostra Chiara Soldi, Vito Shade ha raccontato l'emozione di giocare contro Cristiano Ronaldo in occasione della Partita del Cuore il 27 maggio 2019 all'Allianz Stadium di Torino

giovedì 23 Aprile 2020.

In diretta Instagram con la nostra Chiara Soldi, Vito Shade ha raccontato l’emozione di giocare contro Cristiano Ronaldo in occasione della Partita del Cuore il 27 maggio 2019 all’Allianz Stadium di Torino



