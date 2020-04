Stallo immobiliare nella capitale

La Redazione 24

giovedì 23 Aprile 2020.

Roma. Che ne sarà del mercato immobiliare nel 2020 in Italia e nella sua Capitale? “Ora non possiamo dirlo. Certo caleranno le compravendite, ma tutto dipenderà da che cosa significherà in concreto la Fase 2, speriamo che i valori degli immobili possano tenere”. Ieri il rapporto annuale sul mercato

