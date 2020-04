Crimi dice al M5s che deve ingoiare il Mes

Un Mes senza condizioni? “Lo valuteremo: non possiamo non valutare la situazione in cui non ci sono condizionalità, ci mancherebbe”. Così parlò Vito Crimi, reggente per caso del M5s. Confermando come del resto, se costretti a farlo, viene sempre il giorno in cui i grillini ammainano le loro bandiere continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

venerdì 24 Aprile 2020.

