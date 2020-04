Il 4 maggio tanti ok: dalle bici al running, dal nuoto in mare al tennis. Ma quanti semafori rossi…

Il 4 maggio tanti ok: dalle bici al running, dal nuoto in mare al tennis. Ma quanti semafori rossi… Tutto pronto per la Fase 2: sì all’attività fisica individuale, distanze da mantenere, ma no all’obbligo mascherine. È ancora stop per calcio, basket, pallavolo e rugby continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 24 Aprile 2020.

Tutto pronto per la Fase 2: sì all’attività fisica individuale, distanze da mantenere, ma no all’obbligo mascherine. È ancora stop per calcio, basket, pallavolo e rugby



