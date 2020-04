La didattica a distanza sta andando a gonfie vele all’I.C. “Vittorio Alfieri” di Crotone grazie all’impegno dei docenti della scuola

Ad affermarlo è la dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Romeo

Crotone,

venerdì 24 Aprile 2020.

L’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Crotone è stata forse la prima scuola, su Crotone, a capire la pericolosità del coronavirus ed oltre a sospendere, come da decreto, l’attività didattica per alunni e docenti, ha attivato ben presto, per tutto il restante personale scolastico, il lavoro agile da casa.

Ma docenti, genitori ed alunni non sono stati lasciati soli partendo subito con la Didattica a Distanza, mettendo a disposizioni pubblicamente il numero di telefono della dirigente Antonella Romeo e di alcuni assistenti amministrativi.

Dopo un primo periodo di rodaggio, mentre in tutta Italia si sviluppavano molte app di video conferenze, la Vittorio Alfieri ha deciso di affidarsi al proprio registro elettronico Nuvola Madisoft (il più diffuso nelle scuole crotonesi), che, col passare dei giorni, è stato implementato, dalla società che lo gestisce, con funzioni utili alla DaD e alla piattaforma Microsoft 365, consigliata anche dal Ministero dell’Istruzione.

La didattica non in classe sta andando a gonfie vele grazie all’impegno dei docenti della scuola, a partire dalle due scuole dell’Infanzia, Albani e Codignola, passando per le due primarie, fino alla Scuola Secondaria di I Grado, e alla vicinanza della dirigente Antonella Romeo, della vicaria Rosa Palma Franco, della Dsga Paola Cortese e di tutto il personale amministrativo.

Rimaneva un’unica pecca ossia la mancanza di dispositivi, tablet o pc, per alcuni alunni.

La lacuna è stata cominciata ad essere eliminata nella giornata di venerdì 17 aprile quando, grazie ai finanziamenti del Ministero e alla collaborazione della Prociv di Crotone i primi tablet acquistati dalla Vittorio Alfieri in questi giorni, sono stati consegnati, in comodato d’uso, ai ragazzi e bambini che ne hanno più bisogno.

La consegna è in corso e proseguirà nei prossimi giorni. Intanto, visto che le richieste sono man mano aumentate, la scuola si sta attivando per acquistare nuovi tablet ed è in attesa di quelli promessi dalla governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli.

“Ringraziamo la Prociv di Crotone – ha dichiarato la dirigente Romeo – che sta provvedendo alla distribuzione dei tablet in comodato d’uso destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado e agli alunni della scuola primaria, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Istituto. La Prociv sta consegnando i tablet della scuola, concessi alle famiglie in comodato d’uso, agli alunni che non hanno la possibilità di seguire la didattica distanza per mancanza di tablet o pc”.

Tutti gli alunni, che stanno soffrendo tanto in questi giorni per non potere andare a scuola, in questo modo, sono più vicino ai loro maestri e professori, in attesa che tutto questo passi.





