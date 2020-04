La solitudine di Godin: poco feeling con Conte, ma piazzarlo non sarà facile

La solitudine di Godin: poco feeling con Conte, ma piazzarlo non sarà facile Il difensore uruguayano è scivolato in basso nelle gerarchie della difesa e ha poco mercato: a 34 anni, si affiderà al carattere per risalire? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 24 Aprile 2020.

La solitudine di Godin: poco feeling con Conte, ma piazzarlo non sarà facile

Il difensore uruguayano è scivolato in basso nelle gerarchie della difesa e ha poco mercato: a 34 anni, si affiderà al carattere per risalire?



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA