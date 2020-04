Le vecchie paure e quelle nuovissime, e le solite testate al muro

Ci sono giorni che funzionano più o meno così: sveglia, testata al muro, molto caffè, testata al muro, piatti della sera prima, testata al muro, in un ritmo che può crescere o decrescere a seconda delle buone notizie o dei disastri in arrivo. In una giornata di isolamento come si deve, di quelle in continua […]

La Redazione 24

,

venerdì 24 Aprile 2020.

Ci sono giorni che funzionano più o meno così: sveglia, testata al muro, molto caffè, testata al muro, piatti della sera prima, testata al muro, in un ritmo che può crescere o decrescere a seconda delle buone notizie o dei disastri in arrivo. In una giornata di isolamento come si deve, di quelle in

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA