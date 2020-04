Mattia Feltri, ritratto di cronista inconsueto, asintomatico dei birignao del mainstream

Una delle cose che devo a Mattia Feltri è di avermi fatto scoprire, molti anni fa, la Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf. Quella scrittura martellata come se fossero esametri. Le frasi corte chiuse per evitare la fuoriuscita scomposta di un sentimento o un’aggiunta di dolore non necessaria. continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

venerdì 24 Aprile 2020.

Una delle cose che devo a Mattia Feltri è di avermi fatto scoprire, molti anni fa, la Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf. Quella scrittura martellata come se fossero esametri. Le frasi corte chiuse per evitare la fuoriuscita scomposta di un sentimento o un’aggiunta di dolore non necessaria.

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA