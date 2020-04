Scatto in profonditÃ  e portiere battuto in scioltezza: guarda il gol di Ibra

Scatto in profondità e portiere battuto in scioltezza: guarda il gol di Ibra

La Redazione24

,

venerdì 24 Aprile 2020.

Scatto in profondità e portiere battuto in scioltezza: guarda il gol di Ibra

Il bomber del Milan, Zlatan Ibrahimovic, è sceso in campo alla “Tele2 Arena” di Stoccolma col suo Hammarby per giocare una mini-amichevole a porte chiuse contro il Frej, club satellite della società di cui è azionista. La gara è terminata 2-0 e Ibra ha realizzato la prima rete dei suoi



