Serie A, che succede in caso di stop? Sfida Verona-Milan per l’Europa

La Redazione24

,

venerdì 24 Aprile 2020.

Se il campionato chiude, Hellas avanti per meriti sportivi. Ma la Coppa Italia può ribaltare tutto



