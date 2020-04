Una riflessione sulle dichiarazioni di Vittorio Feltri sui meridionali

di Giovanni Malena

Cirò Marina,

venerdì 24 Aprile 2020.

Lo sproloquio di Vittorio Feltri contro i meridionali “ inferiori”, sostenuto e spalleggiato con finto pudore da quel ridicolo Mario Giordano, che è così goffo e banale nel tentativo di scimmiottare un giornalista, lui si come Gianfranco Funari, non è solo l’esternazione di un povero alcolista incontinente, che pure nutre intimamente sentimenti comprovati di avversione non solo verbale nei confronti dei brutti, sporchi, e cattivi extracomunitari e quando non ci sono quest’ultimi si ricorda di detestare anche i terroni Calabresi, Lucani, Campani, Siciliani, Pugliesi, ma è ancora una volta il tentativo di un sistema Fascio-Leghista- Berlusconiano, che gli ha chiesto di immolarsi, facendogli rinnegare anche quel minimo di identità giornalistica che si era guadagnato quando non era ancora assoggettato ai fumi dell’alcol, al solo scopo di distrarre l’opinione pubblica dallo sfacelo e dal tracollo della classe dirigente dei geni della regione Lombardia in tempi di corona Virus.

Allora io mi chiedo, se un uomo è disposto a “zerbinarsi” a questo livello, intendo a prostarsi alla volontà dei suoi padroni ( politici e editori) e perdere ogni dignità di essere umano e di giornalista, vale veramente la pena di argomentare le sue stupidaggini e fare un favore a chi vuole che se ne parli?

No, sono certo che le persone intelligenti ne converranno che non ne vale la pena, appunto …le persone intelligenti, con un minimo di amor proprio, non quelli veramente “inferiori” che animati da chissà quale senso di rivalsa, nel sud Italia, votano Lega.

Per non dimenticare, Meloni e Salvini lo avevano proposto come Presidente Della Repubblica nel 2015. Lo so…vi viene difficile da credere.

