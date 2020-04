Circa 40 sussidi didattici consegnati agli alunni dellle materne di Crucoli e di Torretta

Nunzio Esposito

,

sabato 25 Aprile 2020.

Un momento della consegna dei libri da parte dei volontari Scigliano e Basile

Quando si tratta di consegnare strumenti didattici necessari agli alunni delle scuole, nel pieno rispetto del diritto alla didattica a distanza, i vari divieti sugli spostamenti impongono delle soluzioni oltremodo alternative e più sicure.

Così, come è stato per le mascherine protettive consegnate alla popolazione locale a fine marzo dal Comune di Crucoli attraverso l’impegno dei volontari di protezione civile del posto, stavolta è stato l’Istituto Comprensivo Crucoli Torretta, nella persona del Dirigente Scolastico Antonella Romeo, a chiedere la disponibilità della Prociv Arci Crucoli per effettuare la consegna a domicilio di libri destinati agli alunni della Scuola dell’infanzia di Torretta, come proposto dall’insegnante Anna Rita Sammarco, docente responsabile del medesimo Plesso, appunto al fine di garantire la didattica a distanza a tutti.

E nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, i 37 sussidi ricevuti dalla stessa Sammarco sono stati recapitati dai volontari Maria Scigliano e Domenico Basile direttamente presso le abitazioni dei piccoli alunni, sia a Torretta che a Crucoli, accolti con evidente soddisfazione dalle mamme che erano state precedentemente avvisate dell’iniziativa.

