Il Chelsea blinda Giroud sino al 2021. Inter, ora sale Mertens come colpo a zero

Il Chelsea blinda Giroud sino al 2021. Inter, ora sale Mertens come colpo a zero Il club di Londra ha esercitato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto dell’attaccante francese. Più facile per i nerazzurri sperare di portare a casa il belga in scadenza col Napoli continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

sabato 25 Aprile 2020.

Il Chelsea blinda Giroud sino al 2021. Inter, ora sale Mertens come colpo a zero

Il club di Londra ha esercitato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto dell’attaccante francese. Più facile per i nerazzurri sperare di portare a casa il belga in scadenza col Napoli



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA