La Redazione24

sabato 25 Aprile 2020.

Juve, hai ancora Fede? Perché sì, perché no: dibattito aperto

Bernardeschi ha talento e fisico per firmare il futuro, ma Sarri non lo vede: può finire sul mercato, o magari in uno scambio



