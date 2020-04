Mancini: “Mi sono rotto di stare a casa. A settembre tour de force per la Nazionale”

La Redazione24

,

sabato 25 Aprile 2020.

Il c.t. in diretta Instagram con la Gazzetta: “Mi manca giocare a paddle. I giocatori? Ci siamo sentiti in videochat. Juve, abbi fede in Bernardeschi”



