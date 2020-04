Pannelli in plexiglass e tavoli a distanza: a Roma i ristoranti fanno le prove

Pannelli in plexiglass e tavoli a distanza: a Roma i ristoranti fanno le prove “Bisognerà vedere come reagisce la gente ma per ora è l’unica soluzione” ha spiegato Valerio Calderoni, proprietario del ristorante “Ciak” a Trastevere. “Ridurrò del 50% i posti a sedere nel mio ristorante, ma riducendo i posti si dovrà ridurre anche il […]

La Redazione24

,

sabato 25 Aprile 2020.

Pannelli in plexiglass e tavoli a distanza: a Roma i ristoranti fanno le prove

“Bisognerà vedere come reagisce la gente ma per ora è l’unica soluzione” ha spiegato Valerio Calderoni, proprietario del ristorante “Ciak” a Trastevere. “Ridurrò del 50% i posti a sedere nel mio ristorante, ma riducendo i posti si dovrà ridurre anche il personale”, ha aggiunto.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA