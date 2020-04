Sos in mezzo: a Sarri mancano gol, Khedira torna e cambia la Signora

La Redazione24

,

sabato 25 Aprile 2020.

Sos in mezzo: a Sarri mancano gol, Khedira torna e cambia la Signora

Il centrocampo non ha più avuto la pericolosità degli anni d’oro con Pogba e Vidal. Per stare al passo con le big europee ora serve il vero Ramsey e il tedesco al 100%



