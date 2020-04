Supermercato dona 80 buoni spesa alle Parrocchie di Santa Maria De Plateis e San Menna Martire

A raccontarcelo in una nota il parroco don Matteo Giacobbe

Cirò,

sabato 25 Aprile 2020.

”Nei giorni scorsi sono stato messo in contatto per mezzo della Caritas Diocesana guidata da don Rino Le Pera con i responsabili della Sisa Mercadò il supermercato della convenienza che hanno consegnato alle nostre Parrocchie di S. Maria De Plateis e San Menna Martire in Cirò il numero di 80 buoni spesa come iniziativa di solidarietà , vista l’ emergenza alimentare venutasi a creare a seguito delle disposizioni per il contenimento della diffusione del covid-19”.

Dal Parroco e dalla Misericordia guidata dal governatore Gino Adamo si è distribuita la spesa donata alle famiglie specie con presenza di bambini, in forte difficoltà economica.

Il parroco Don Matteo Giacobbe, rappresentante le due Parrocchie, ha ringraziato il “Mercadò” di Cirò Marina per questa grande generosità , con la speranza che anche altre attività commerciali, vista l’attuale emergenza, ripetano tale gesto.

