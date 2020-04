Angoscia da influencer

Non sono considerati inopinatamente categorie essenziali, non riceveranno neanche i 600 euro, anzi forse dovranno pagare pure patrimoniali, secondo la vulgata che vuole l'inessenziale a finanziare l'essenziale (capitanata dall'economista Mariana Mazzucato). Intanto stanno chiusi in casa, in una cris

La Redazione 24

,

domenica 26 Aprile 2020.

