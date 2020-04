CirÃ² Marina: prosegue il piano di lavoro della Commissione Straordinaria sulle aree verdi e parchi cittadini

CirĂ² Marina: prosegue il piano di lavoro della Commissione Straordinaria sulle aree verdi e parchi cittadini

Continuano gli interventi di potatura e sistemazione delle palme e di tutte le specie arboree sul lungomare cittadino

La Redazione

CirĂ² Marina,

domenica 26 Aprile 2020.

Continua la manutenzione del verde sul lungomare cittadino, grazie agli interventi disposti dalla Commissione Straordinaria del Comune di CirĂ² Marina, guidati dal dirigente Tecnico Ing. Ferdinando Iacovino.

Completato ieri mattina l’intervento nel tratto compreso tra il lido MalibĂ¹ e la rotatoria ubicata in corrispondenza dell’ingresso al porto. -afferma l’Ig- Iacovino- Effettuata, sempre ieri, la pulizia ed il taglio dell’erba delle traverse che vanno dal lungomare su Via Fratelli Bandiera, compresa la villetta qui ubicata. Un ringraziamento per l’efficiente lavoro svolto va alla qualificata manodopera della Ditta EW&T, affidataria del servizio, impegnata da alcuni mesi nel restituire forma geometrica e vigoria alle specie arboree presenti nelle ville comunali, nei cortili delle scuole e sul lungomare cittadino.

