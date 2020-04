Commisso: “Chiesa decida cosa fare. La Juve? Nessun veto alla cessione, basta che paghino”

La Redazione24

domenica 26 Aprile 2020.

Commisso: “Chiesa decida cosa fare. La Juve? Nessun veto alla cessione, basta che paghino”

Il presidente della Fiorentina guarda al futuro: ”Federico sarà accontentato se vorrà andare via, a patto che la cifra sia giusta. Non m’interessa chi lo acquisterà. Lautaro a 111 milioni, per Fede 1 in meno…”



