Coronavirus, Cirò Marina: la Bricoerre di Raffaele Scilanga dona mascherine all’Istituto Comprensivo “Filottete”

Lp rende noto il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Dilillo

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 26 Aprile 2020.

La scuola è il primo luogo dove bambini e ragazzi sperimentano e vivono l’appartenenza a una comunità che interagisce con il territorio. Il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Dilillo, comunica che la comunità di Cirò Marina ha dimostrato un grande senso di solidarietà e di vicinanza alla scuola, fin da quando è stata dichiarata l’emergenza sanitaria. Non sono mancati esempi di collaborazione e aiuto in uno dei momenti più difficili della storia repubblicana. Oggi, la ditta Bricoerre di Raffaele Scilanga, ha donato a Giuseppe Siena, Direttore SGA dell’Istituto Comprensivo “Filottete”, mascherine per il personale, impeganto in queste ore in attività indifferibili.

E’ chiaro che, per svolgere in sicurezza il proprio lavoro, è indispensabile dotarsi di mascherine, anche se non sempre è facile reperirle. La donazione della ditta Bricoerre tiene alta l’attenzione su un tema di grande importanza e rappresenta un invito ad usare correttamente e costantemente tutti i dispositivi individuali di protezione. Quando le persone torneranno ad affollare le strade e gli alunni rientreranno in aula, ci sarà bisogno di distribuire un gran numero di mascherine e si spera, quindi, che il gesto di oggi possa rappresentare un esempio da imitare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA