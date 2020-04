Così nel tempo del coronavirus la chiesa scopre il “PreTuber”

Messe in streaming e catechismi in videochat durante la quarantena. Ci hanno provato molti sacerdoti, e fintantoché non attivavano per errore il filtro con le orecchie da coniglio è andata anche bene. Don Alberto Ravagnani, prete di Busto Arsizio, ha aperto il suo canale YouTube “W la fede” con gli continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

domenica 26 Aprile 2020.

