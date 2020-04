Crucoli, a maggio Novena di Manipuglia in streaming

Momenti di preghiera da condividere sui social

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

domenica 26 Aprile 2020.

L’effige della Madonna di Manipuglia durante i giorni di festa

“Dal 5 al 13 maggio prossimo alle ore 18:00, in diretta dalla Chiesa S. S. Pietro e Paolo di Crucoli, trasmetteremo in diretta streaming, sulla pagina facebook “Maria Ss di Manipuglia”, la tradizionale novena, ai tempi del Coronavirus, alla nostra Madonna di Manipuglia.”

E’ l’annuncio che gira in queste

ore sui vari social, per informare, appunto, i fedeli sparsi tra il nostro

territorio e tutto il mondo sull’iniziativa volta, anche in tempo di pandemia,

a far sentire sempre vicina la preghiera e la profonda adorazione verso la Vergine

protettrice di Crucoli.

“Il Covid 19 – spiegano gli

organizzatori dell’evento – non ci consente di seguire le funzioni religiose

dal vivo ma noi non dimentichiamo che si avvicina il mese Mariano e i

festeggiamenti alla nostra mamma Celeste. Non ci è permesso radunarci tutti ai

piedi della nostra Statua ma in diretta potremo cantare la novena. Evviva

Maria, oggi è sempre!”

