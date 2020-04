Le confessioni di Higuain: “Dopo il Mondiale 2014 volevo smettere. Via dal Napoli per De Laurentiis”

domenica 26 Aprile 2020.

Le confessioni di Higuain: “Dopo il Mondiale 2014 volevo smettere. Via dal Napoli per De Laurentiis”

L’attaccante della Juve ripercorre tutta la sua carriera: “Le critiche hanno ferito spesso me e mia madre, tanto che non uscivo più di casa per questo. Juve? Quando arrivò CR7 mi diedero una ‘pedata’”



