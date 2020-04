L’ultimo tabù degli inglesi: fossimo stati reattivi, saremmo come l’Irlanda

Londra. Il governo di Londra non deve guardare lontano per capire come avrebbe potuto gestire meglio l’emergenza del coronavirus. La strategia prudente adottata dai vicini irlandesi, con i quali c’è una antica rivalità, ha prodotto un tasso di mortalità di tre volte inferiore a quello britannico (4, continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

domenica 26 Aprile 2020.

