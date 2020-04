Congiunti, fidanzati, coppie di fatto. Il caos affettivo della Fase due

“Come la fase 1, ma con la suocera”, ironizzano in rete sull’annuncio domenicale di Giuseppe Conte, che non lo si attendeva come un liberi tutti, magari, ma nemmeno come il poco che si è rivelato. Tra le principali novità quella di poter andare a trovare i “congiunti”. Tralasciando le prescrizioni s continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

lunedì 27 Aprile 2020.

“Come la fase 1, ma con la suocera”, ironizzano in rete sull’annuncio domenicale di Giuseppe Conte, che non lo si attendeva come un liberi tutti, magari, ma nemmeno come il poco che si è rivelato. Tra le principali novità quella di poter andare a trovare i “congiunti”. Tralasciando le prescrizioni s

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA