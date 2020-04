Gravina: “Correggiamo il protocollo e ricominciamo. Pronti per il 18 maggio”

La Redazione24

,

lunedì 27 Aprile 2020.

Il presidente della Figc chiede udienza al Comitato Tecnico Scientifico: “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta”. Consiglio federale convocato per l’8 maggio



