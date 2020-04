Il Campidoglio si è dimenticato dei bambini disabili

“I buoni rideranno e i cattivi piangeranno, quelli del Purgatorio un po’ ridono e un po’ piangono”. Ci si prepara a lasciare il nostro Purgatorio domestico, e così torna in mente uno degli esilaranti temi raccolti dal maestro Marcello D’Orta in Io speriamo che me la cavo. Mentre il paese sogna e ago continua a leggere […]

La Redazione 24

lunedì 27 Aprile 2020.

