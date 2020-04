La dirigente dell’Ipsia Barlacchi di Crotone fa consegnare 37 computer portatili agli alunni per la didattica a distanza

Donati anche 4 tablet dall’ordine degli architetti di Crotone e consegnati dalla Caritas a quattro studenti della scuola

La Redazione

Crotone,

lunedì 27 Aprile 2020.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Ipsia Anna Maria Barlacchi di Crotone, Serafina Rita Anania, per permettere ai propri studenti, impossibilitati a seguire la didattica a distanza, a causa della mancanza di dispositivi informatici, ha predisposto e fatto consegnare 37 computer portatili, in comodato d’uso gratuito, agli studenti che ne necessitavano, e che da indagini fatte dal personale scolastico, durante tutto l’arco temporale della chiusura delle scuole, sono stati evidenziati come carenti di strumentazione informatica adeguata a seguire la didattica a distanza predisposta dal MIUR. Inoltre la Caritas diocesana, ed il direttore generale Don Rino Le Pera, hanno donato attraverso lo stesso Istituto scolastico, a 4 studenti della scuola, che si sono distinti nell’anno e che versano in condizioni economiche disagiate, 4 tablet avuti in donazione dall’ordine degli architetti di Crotone, in nome di una solidarietà e di una vicinanza alle classi sociali più deboli e provate in questo periodo di pandemia globale. La consegna degli strumenti informatici è stata effettuata grazie alla collaborazione del comando provinciale dei Carabinieri di Crotone, che la scuola, nella persona della Dirigente scolastica dott.ssa Serafina Rita Anania, ringrazia. Purtroppo il numero di alunni che necessitano di supporti informatici sono superiori al numero del primo monitoraggio, visto che successivamente sono giunti altre domande di aiuto da parte di alunni e famiglie . A tal proposito la Dirigente spera in altre forme di donazioni affinché tutte le domande giunte a scuola  possano essere accolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA