La lezione di Vo’

Un esperimento controllato. Questo si è svolto in Italia. Per capire cosa intendo, guardiamo a due comuni italiani colpiti dal virus Sars-CoV-2: Nembro e Vo’ Euganeo. Non distano nemmeno 200 chilometri e hanno una struttura di popolazione piuttosto simile. Il primo, in provincia di Bergamo, è un p continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

lunedì 27 Aprile 2020.

Un esperimento controllato. Questo si è svolto in Italia. Per capire cosa intendo, guardiamo a due comuni italiani colpiti dal virus Sars-CoV-2: Nembro e Vo’ Euganeo. Non distano nemmeno 200 chilometri e hanno una struttura di popolazione piuttosto simile. Il primo, in provincia di Bergamo, è un p

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA