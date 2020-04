La logica funziona sempre e noi invece no

La logica è un meccanismo perfetto ma non tutti sono in grado di capirlo; la logica funziona sempre e noi invece no. Accurati studi, ad esempio, hanno dimostrato che gli uomini riescono tutti a capire il modus ponens mentre moltissimi fanno fatica a capire il modus tollens, nonostante che siano pari continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

lunedì 27 Aprile 2020.

