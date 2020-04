La Misericordia di Cirò al fianco di chi è in difficoltà , con la distribuzione di 120 pani

A riferirlo è il governatore della Misericordia, Luigi Adamo

LaRedazione

Cirò,

lunedì 27 Aprile 2020.

Ancora solidarietà verso le famiglie che in questo momento di emergenza coronavirus si trovano in gravi situazioni. Ancora una volta la Misericordia di Cirò si trova, al fianco di chi è in difficoltà , e lo fa questa volta con la distribuzione di centoventi pani, grazie al contributo di tutti i volontari della Misericordia guidata dal Governatore Luigi Adamo che hanno realizzato la seconda edizione del “Cesto Solidale”. Sono stati distribuiti centoventi pani a persone in notevole difficoltà economica della nostra comunità - ha detto in una nota il Governatore Adamo. Difficoltà – precisa- che in alcuni casi già era preesistente a questo periodo, ed in altri casi è nata dal momento difficile che stiamo vivendo in questi ultimi tempi. Orgogliosi del gesto solidale, la Misericordia di Cirò guidata dal Governatore Luigi Adamo, da sempre vicina ai più deboli della società , ha voluto fare per la seconda volta in questo periodo, questo gesto di solidarietà portando porta a porta un bene di prima necessità . Già la settimana scorsa erano stati consegnati 80 buoni spesa donati da un supermercato, come iniziativa di solidarietà , grazie al Parroco don Matteo Giacobbe e alla Misericordia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA