Lazio, Tare all’attacco: “Noi discriminati, perché le big non prendono posizione?” Il d.s. biancoceleste: “Allenamenti il 18? Così non si aiuta il calcio, perché Juve, Inter e Milan non si esprimono?”. E Parolo: “Si può correre nei parchi, ma noi non possiamo in un centro sportivo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 27 Aprile 2020.

