lunedì 27 Aprile 2020.

Lotito: “Sfida secca per lo scudetto con la Juve? Dico di sì. Inter e Atalanta lontane”

Il presidente della Lazio: “I bianconeri li abbiamo già battuti due volte, i playoff non sarebbero equi. A non giocare avrei convenienza e ripartire in parte ci penalizza con tante partite, ma ragiono sull’interesse di 20 squadre”



