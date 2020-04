Arrestato cittadino crotonese per detenzione e porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione

Controlli dell’ufficio operativo della Polizia di Stato Squadra Volanti

Comunicato della Questura

Crotone,

martedì 28 Aprile 2020.

Nella giornata di ieri, a Crotone gli agenti dell’ufficio operativo della Polizia di Stato Squadra Volanti ha tratto in arresto un crotonese 53enne, per il reato di cui all’art 23 Legge 110/1975 e contestualmente deferito all’AutoritĂ Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 895/1967 (detenzione e porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere) e art. 648 c.p. (ricettazione).

In particolare, la Volante, impegnata nel servizio di controllo del territorio, notava cinque persone discutere animatamente e avvicinandosi, per meglio comprendere le ragioni di questa discussione, coglieva il gesto di quello che, successivamente identificato l’uomo, gettava nella siepe un oggetto di colore scuro.

Intuito

che si trattasse di un’arma, considerato anche il numero di persone

coinvolte, gli operatori procedevano alla perquisizione di tutti i

soggetti ivi presenti.

La perquisizione dava esito positivo per l’uomo, in quanto veniva rinvenuto nella tasca sinistra del suo giubbotto un caricatore con nr. 6 cartucce.

Terminate

le operazioni, il personale operante si recava presso il punto dove

precedentemente lo avevano visto gettare un oggetto e rinvenivano

Pistola modello “P. Beretta Calibro 6.35 – Gardone V.I” con matricola

abrasa mediante punzonatura completa di caricatore inserito.

Da successive indagini, si aveva modo di accertare che la discussione era legata a questioni sentimentali.

L’uomo veniva posto al regime degli arresti e tradotto presso la locale Casa Circondariale su disposizione del Sostituto Procuratore di turno.

Altresì, tutti i soggetti venivano sanzionati per la violazione alle disposizioni previste per il contenimento all’epidemia.

