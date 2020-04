Cartoline dal Camp Nou: Barça-Inter 2010, 10 anni dopo

Cartoline dal Camp Nou: Barça-Inter 2010, 10 anni dopo Il 28 aprile 2010 i nerazzurri resistevano in 10 a Messi e compagni e si qualificavano in finale di Champions: riviviamo un’impresa epica in dieci atti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 28 Aprile 2020.

Cartoline dal Camp Nou: Barça-Inter 2010, 10 anni dopo

Il 28 aprile 2010 i nerazzurri resistevano in 10 a Messi e compagni e si qualificavano in finale di Champions: riviviamo un’impresa epica in dieci atti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA